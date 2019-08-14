Традиции празднования Маковея: Медовый Спас

Ведущий специалист-фольклорист из центра фольклора и этнографии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко Ярина Закальська дала комментарии по поводу празднования Маковея.

В этот день принято приходить в церковь и благодарить Бога за урожай, а пчеловоды собирают мед, поэтому этот праздник и получил название Медовый Спас. В православной церкви в этот день отмечают День вынесения честных древ животворящего креста. Этот праздник был основан, когда в Константинополе произошла эпидемия, и единственным спасением стало освящение колодцев и всей питьевой воды частью Креста, на котором был распят Иисус. А народное название Маковея этот день получил из-за того, что в августе принято собирать урожай мака и чтить память мучеников.

Ярина Закальська отметила, что в народе отмечают три Спаса, и Медовый Спас празднуют первым. Его еще называют Маковеем или Мокрым Спасом. Этот праздник, по словам эксперта иммет дохристианские традиции, но в Украине так сложилось, что дохристианские верования часто переплетаются с праславянскими языческими традициями.

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