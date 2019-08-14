Скандал: Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей

Председатель ОО "Совет информационной безопасности и кибернетической защиты Украины" Эллина Шнурко-Табакова прокомментировала новости, что Facebook прослушивает сообщения пользователей.

Эксперт отметила, что информационная безопасность украинцев зависит, в первую очередь, от того, насколько сами украинцы переживают за свою информационную защиту. Она заявила, что почти все действия пользователя в сети сегодня отслеживаются, например, обычный браузер, которым пользуется гражданин Украины, отслеживает, куда заходит пользователь, чем он интересуется.

Тоже самое касается пользования услугами искусственного интеллекта, например, Сири, которая является продуктом компании Apple. По словам эксперта, для того чтобы система искусственного интеллекта работала должным образом, ее нужно натренировать, и в процессе тренировки запросы и сообщения, которые отправляются с помощью этого продукта, должны прослушиваться специалистами.

Она привела пример, что в прошлом году тот же Facebook зарегистрировал технологию, которая позволяет отслеживать голосовую реакцию пользователя на показ рекламы. Шнурко-Табакова заявила, что если пользователи хотят, чтобы подобные сервисы развивались быстрее и качественнее работали, то они должны понимать, что придется поделиться с ними частичкой своей личной жизни.

Относительно скандала с прослушиванием сообщений в Facebook Messenger, то эксперт отметила, что Facebook не был первым, кто сообщил о подобных прослушиваниях, и, по ее мнению, это делалось в рамках выборочного исследования.

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