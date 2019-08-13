В Харькове ''заминировали'' 52 объекта: полиция провела детальный осмотр

Сообщение о заминировании 52 объектов в Харькове поступило на электронную почту полиции 12 августа.

Правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 медицинских учреждений и аэропорт. На местах событий работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи со сулужебными собаками. В результате проведенных операций они не обнаружили никаких взрывных устройств или опасных веществ, поэтому эвакуация граждан не проводилась, а отвод транспорта не осуществлялся.

Сейчас решается вопрос относительно квалификации данных событий согласно уголовному кодексу Украины, ведь за подобные анонимные, безосновательные "минирования" в Украине предусмотрена именно уголовная ответственность. Полиция предпринимает все необходимые меры по установлению и задержанию лица, сообщившего о минировании, которое оказалось ложным.

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