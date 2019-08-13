Осторожно – пьяные водители: растет количество ДТП с их участием

Заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий объяснил, почему в Украине растет количество ДПТ с участием пьяных водителей.

Он отметил, что вообще причины ДТП делятся на нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости движения, несоблюдение безопасной дистанции и управление в состоянии алкогольного опьянения. Эксперт заявил, что за семь месяцев 2019 года всего было зафиксировано 3513 ДТП, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Из них, по словам Билошицкого, 645 ДТП с пострадавшими. 63 человека во время этих ДТП получили травмы несовместимые с жизнью.

За аналогичный период в 2018 году произошло 3053 ДТП с участием пьяных водителей, следовательно динамика роста таких ДТП очевидна. Кроме того, по словам полицейского, за весь 2018 сотрудники правоохранительных органов выявили на дорогах 110 тыс. водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а за 7 месяцев 2019 эта цифра уже приблизилась к 65 тыс. человек.

Белошицкий связывает тренд к росту подобных ДТП с несовершенным механизмом по проверке водителя на состояние алкогольного опьянения, который действует в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!