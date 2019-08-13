Левша – дар или проклятие: комментарии психофизиолога

Психофизиолог Сергей Данилов рассказал об особенностях, которые следует учитывать при воспитании ребенка-левши.

Международний день левши был основан в 1992 году по инициативе Британского клуба левшей. Это стало своеобразным следствием массового движения левшей, который начался 1980 году в США в защиту уволенного полийцейського Франклина Вильбурна. Он как левша носил кабуру слева, хотя по уставу должен был носить ее справа. По разным оценкам среди населения планеты встречается от 7% до 17% случаев левшей.

Эксперт отметил, что процент случаев левшей действительно относительно стабильный и находится в районе 10%. Но есть случаи, когда в отдельных популяциях статистика смещается в сторону леворуких людей, например в Папуа Новой Гвинее их доля достигает 25%. Он также отметил, что существует статистика, которая свидетельствует, что левши чаще гибнут в автокатастрофах. Это может быть связано с тем, что эргономика автомобиля рассчитана на комфорт праворукого человека.

Психофизиолог заявил, что принадлежность к правше или левше определяется у ребенка еще до рождения, поэтому никто не вправе выбирать, какой рукой ребенку писать, рисовать или выполнять другие задачи. Он добавил, что процесс когда ребенка хотят переучить и заставить работать некомфортной рукой, вреден для мозга. Данилов привел пример исследования, в котором футболисты-дети, которых хотели переучить и заставляли их пользоваться неудобной ногой, прекращали расти.

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