Оккупанты бурят почву: Крым может остаться без воды

Экс первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов прокомментировал заявления о том, что оккупанты возможно попросят Украину о поставках воды в Крым.

Эксперт отметил, что Северо-Крымский канал является сооружением, которое было построено в 1963 году для подачи воды на Крымский полуостров. Вода, подаваемая с помощью этого канала, является необходимой для сельского хозяйства региона. Этот канал также пополнял подземные воды Крыма. Гданов подчеркнул, что на сегодняшний день проблемы с питьевой водой у населения оккупированного полуострова нет, но из-за того, что оккупационные власти активно бурят скважины в Крыму, происходит засолонение почв, что может привести к проблемам с количеством и качеством питьевой воды для населения полуострова.

Гданов отметил, что, согласно нормам международного права, ответственность за людей и сооружения на оккупированной территории несут исключительно оккупанты, так что за нарушения функционирования Северо-Крымского канала, а также за ухудшение экологического состояния региона будет отвечать страна-агрессор.

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