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Экологическая катастрофа в Донецке: что известно украинской власти

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В реке Кальмиус, которая находится на оккупированной территории Донбасса, массово гибнет рыба. Об этом в соцсетях жалуются жители города Донецк.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Григорий Тука прокомментировал информацию о загрязнении реки и дал оценку на наличие в регионе экологической катастрофы. Он отметил, что, к сожалению, у украинской стороны пока нет информации об уровне загрязнения и она вынуждена пользоваться данными, которые предоставляют "министерства ДНР".

Он выразил надежду, что на этой неделе Украина получит информацию от других источников, и сможет сравнить данные. Он также добавил, что ничего неожиданного в этой ситуации нет, ведь Украина начала бить в набат по вопросам экологии на оккупированных территориях еще два с половиной года назад.

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