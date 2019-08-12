Психолог рассказала, что больше всего беспокоит молодежь

Психолог Тина Берадзе дала оценку, кого сегодня можно называть молодежью, и дала советы, как старшему поколению вести себя с их молодыми соотечественниками.

Эксперт отметила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, все люди, которые не достигли 65 лет, считаются молодыми. Это, по словам психолога, противоречит стереотипам, которые доминируют в обществе. Часто люди считают, что молодыми можно называть людей до 25 лет, добавила Берадзе.

Психолог заявила, что проблемы молодых людей по всему миру являются подобными. Социальные сети и Интернет объединили молодежь всей планеты, и людям более почтенного возраста это довольно сложно понять, заявила эксперт. По ее словам, в мире сегодня существует большая проблема, связанная с самоубийствами среди молодых людей. По данным ВОЗ наибольшее количество самоубийц - это люди от 18 до 25 лет.

По мнению психолога, есть серьезная проблема с депрессивным состоянием у людей этого возраста. Одной из основных причин их огорчений является так называемая "точка сравнения", то есть то, что молодые люди постоянно сравнивают себя друг с другом. Эта проблема, по словам Берадзе, возникла из-за популярности социальных сетей.

Психолог советует не принимать фотографии и другую информацию из соцсетей, как 100% правдивую и расстраиваться из-за этого. Она добавила, что там бывает очень много информации, которая не соответствует реальному положению вещей.

Старшему поколению психолог посоветовала больше прислушиваться к молодым людям, ведь они знают гораздо больше, благодаря частому использованию сети Интернет.

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