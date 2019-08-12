Эксперт предостерегает от чрезмерных ожиданий из-за визита премьер-министра Израиля

18 августа в Киев прибудет премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. О намерениях встретиться с ним официально сообщили в ОП Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Израиля примет участие в церемонии памяти погибших в Бабьем-Яру. Ранее он заявлял о готовности выступить посредником между президентами РФ и Украины. Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что в Украине сейчас создается ситуация с чрезмерными ожиданиями от визита израильского премьера.

Она отметила, что Нетаньяху никогда не говорил, что он уже согласился на роль посредника. По ее словам, премьер Израиля озвучивал, что к нему обращались с подобной просьбой, однако он также высказывался относительно незнания многих деталей конфликта и предостерегал от чрезмерных ожиданий, которые он может не оправдать как посредник в процессе переговоров между Украиной и РФ.

Кроме того, по словам Осмоловской, Нетаньяху неоднократно повторял, что у Израиля есть огромное количество собственных проблем, которыми он должен заниматься.

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