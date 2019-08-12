Страны, где идет война, всегда страдают от инфляции: прогноз экономиста

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Он отметил, что гривня укрепляется ввиду определенной цикличности. Украина, по словам эксперта, является аграрным государством, а сейчас происходят экспортно-импортные операции, особенно на рынке зерна. Поэтому на начало августа гривня всегда укрепляется.

Однако, по словам Свереды, украинцам важно осознавать вызовы, которые возникают перед Украиной, как государством, ведь на ее территории происходит война. Эксперт отметил, что страны, которые вовлеченны в военные действия, всегда страдают от инфляции.

Он заявил, что инфляции украинцам пугаться не нужно, а нужно проводить реформы во всех сферах функционирования государства. Особенно, по мнению Свереды, реформирования требует сфера, касающаяся малого и среднего бизнеса.

Эксперт считает, что продавать землю в Украине нужно крайне осторожно, ведь предприниматели могут недобросовестно использовать приобретенные земли и полностью истощить их, высаживая рапсовые культуры, например.

Свереда также оценил перспективы сотрудничества Украины и МВФ. Он отметил, что МВФ не ставят Украине условия, они скорее исправляют наши ошибки.

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