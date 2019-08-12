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Рейтинг Путина летит вниз, и визит в Крым это подтверждает: оценка эксперта

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Глава Министерства иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

Он заявил, что все подобные визиты Украина должна квалифицировать в соответствии со своим законодательством. Эти нарушения накапливаются, и потом их можно использовать для рассмотрения в международных судах, добавил эксперт.

Он также отметил, что подобное происходит из-за того, что рейтинг Путина стремительно летит вниз. Эксперт оценивает рейтинг президента РФ в 42-43%. Для русских царей такие цифры - это катастрофа. В демократической стране - это очень высокая цифра, которая свидетельствует о доверии и поддержке, а в авторитарных режимах это может свидетельствовать о начале конца, заявил Огрызко.

Поэтому Путину нужны внешние картинки, которые отвлекали бы внимание от проблем в РФ, добавил он.

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