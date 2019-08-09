''Зрада'' или не ''зрада'': почему Украина пропустила российский самолет

Пресс-секретарь ГП "Украэрорух" Руслана Данылив объяснила, почему Украина пустила самолет России в свое небо и почему это не "зрада".

Наши сотрудники, наши авиадиспетчеры действовали в рамках законов и международных стандартов, заявила она. Мы вчера прописали, что на основании решения совета по безопасности полетов Госавиаслужбы – это наш ведомственный орган, украинский – мы не имеем права не пустить в такой ситуации судно в воздушное пространство Украины, добавила Данылив.

Потому что, если бы, не дай Бог, что-то произошло с этим самолетом во время грозы, то это была бы вина Украины. И обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, что это "зрада" – это абсолютно безосновательно, заявила пресс-секретарь. По ее словам, все, кто работает в авиационной сфере, точно знают, что "Украэрорух" действовал исключительно в рамках международных стандартов и законодательства Украины.

Она назвала эту ситуацию черезвычайной, так как была угроза, вызванная метеоявлением.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!