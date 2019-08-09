Легализация того, что сейчас есть на улицах, недопустима: финансист об игорном бизнесе

Президент Украины на бизнес-форуме в Турции объявил, что игорный бизнес в Украине отныне будет легализован.

Он отметил, что легализация казино в пятизвездочных отелях будет стимулировать развитие туристического кластера. Зеленский добавил, что хочет видеть в Турции не конкурентов, а туристических партнеров, вместе с которыми Украина будет развивать бренд Черного моря в мире.

Вместе с тем, украинцы зарегистрировали петицию, где просят положить конец нелегальному игорному бизнесу в Украине. Граждане считают, что развитие игорного бизнеса напрямую влияет на психологическое здоровье и финансовое благополучие игроков, а также ведет к увеличению преступности.

Финансист Василий Горбаль отметил, что вопрос отсутствия казино не является основной проблемой в развитии туристического кластера. Украинцы едут отдыхать в ту же Турцию, по словам эксперта, не из-за наличия или отсутствия казино. Они часто выбирают Турцию из-за других качеств. Горбаль добавил, что в Киеве и в других крупных городах у каждой станции метро можно увидеть по несколько заведений под вывесками "лото" или "лотерея", которые, по его словам, являются ничем иным, как заведениями с игровыми автоматами. Он также добавил, что существуют и целые сети казино, которые работают полностью нелегально. Рядом с подобными заведениями всегда удобно расположены ломбарды, подчеркнул эксперт.

По словам Горбаля, все это создает негативный социальный эффект, и он считает недопустимым, говоря о легализации игорного бизнеса, говорить о легализации того, что сейчас на улицах.

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