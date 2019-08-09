Крымско-татарская автономия: депутат объяснил, что нужно коренному населению

Народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский прокомментировал статус коренных народов Крыма.

Он объяснил, почему за пять лет аннексии Крыма Украина не проголосовала нужные законы для защиты прав коренных народов. Логвинский заявил, что важный закон голосовался в Верховной Раде в 2015 году, но для его принятия тогда не хватило всего одного голоса. Также в 2017 году господином Княжицким был зарегистрирован соответствующий законопроект, но он не дошел до этапа голосования.

Над этими вопросами в предыдущей ВР работала действительно большая рабочая группа, которая разрабатывала необходимый проект. По словам Логвинского, этот проект на данный момент полностью разработан и согласован, но он не зарегистрирован. Так произошло, потому что, по мнению народного депутата, в зале ВР не было понимания ценности того, что является важным для коренных народов. Эксперт отметил, что после того, как в 20 веке российские власти уничтожили более 40% всех крымских татар, то, что происходит в Крыму в течение последних пяти лет, крымские татары воспринимают аналогично.

Логвинский отметил, что крымские татары очень свободолюбивы и Крым является их территорией, которую они считают своей Родиной. Они, по словам эксперта, готовы умереть за свою Родину. Им важно, чтобы Украина признала, что Крым является крымско-татарской автономией. Логвинский отметил, что в предыдущей Верховной Раде не нашлось бы нужного количества голосов для принятия такого закона.

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