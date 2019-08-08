Освобождение политзаключенных напрямую зависит от президента Украины: Ахтем Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз прокомментировал переговоры президента Украины и Турции.

Напомним, что освобождению Ахтема Чийгоза из российского плена в 2017 году поспобствовал президент Турции Эрдоган. Чийгоз отметил, что сейчас речь идет об освобождении из российского заключения не только незаконно задержанных крымских татар. Он заявил, что сразу после его освобождения состоялась встреча с Эрдоганом, на которой Чийгоз поднимал вопрос освобождения Сенцова и других украинцев. Он отметил, что Эрдоган отреагировал на эти просьбы очень эмоционально.

Заместитель председателя Меджлиса отметил, что международная ситуация 2017 и 2019 очень отличаются. По его мнению, сейчас Путин имеет гораздо больше возможностей для маневра чем в 2017 году. Чийгоз также выразил уверенность, что Эрдоган все эти годы в на каждой встрече с Путиным поднимал вопрос освобождения украинских политзаключенных независимо от национальности задержанного.

Успех этого вопроса сегодня Чийгоз напрямую связывает с политикой нового правительства и личными переговорными качествами Владимира Зеленского.

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