Обязательные ограничения к земельной реформе: экономист

Экономист Борис Кушнирук прокомментировал инициативу президента Зеленского по созданию рынка земли в Украине.

Эксперт выразил надежду, что в Украине наконец завершится история с продлением моратория на продажу сельскохозяйственных хозяйственных земель. Он положительно оценил инициативы президента и заявил, что при наличии монобольшинства в Верховной Раде внедрение земельной реформы выглядит вполне реалистичным. Он также добавил, что у предыдущего президента такой возможности не было, поскольку в предыдущем парламенте просто не было голосов для этой реформы.

Кушнирук отметил, что принципиальным вопросом в данном случае является именно модель этой земельной реформы. Потому что от выбранной модели зависит, станет земельная реформа отрицательным или положительным явлением в истории Украины. Для эксперта наиболее очевидным является путь, по которому пошли страны Центральной Европы и Прибалтики.

Это значит, разрешить покупку и продажу земли, но разрешить ее с ограничениями. Например, по мнению экономиста, право на покупку земли должно предоставляться только гражданам Украины. Также должны быть ограничения на объем покупки земли, например, не более 200-300 гектаров. Втретьих, по словам, Кушнирука, должена существовать рестрикция на перепродажу земли, чтобы предотвратить спекуляции. И, вчетвертых, покупателем земли должен быть человек, который будет непосредственно на ней работать.

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