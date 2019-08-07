Как проблемы с ''Укрзализныцей'' влияют на рынок нефтепродуктов в Украине

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что риски по росту цен на рынке нефтепродукции сохраняются.

Они заключаются, по словам эксперта, в том, что если трейдерам нужно отказаться от российского ресурса, то они должны перейти на поставки не трубопроводные, а, например, на железнодорожные или морские. А для этого нужно подписать соответствующие соглашения с поставщиками, которые осуществляют перевозки нефтепродуктов танкерами, и следить, чтобы не было проблем с "Укрзализныцей", которая, по мнению Рябцева, остается самым слабым звеном в этой цепочке. Она не вовремя подает соответствующие локомотивные бригады и локомотивную тягу. Этот вопрос обсуждался на брифинге господина Омеляна и господина Геруса, где первый утверждал, что эта проблема будет решена, однако, по словам Рябцева, Омелян не имеет нужного влияния на политику "Укрзализныци", и поэтому решить этот вопрос не сможет.

Если подрезюмировать сказанное, то "все будет хорошо, если с Укрзализныцей все будет хорошо". А на данный момент предпосылок для роста цен на нефтепродукты действительно нет, заверил Рябцев.

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