Все решения будут принимать вне Рады: прогнозы эксперта

Директор международно-института демократий Сергей Таран дал прогноз относительно первых решений, которые может принять новая Верховная Рада.

Он заявил, что первые решения будут касаться сферы подбора кадров, поскольку сначала должны избрать председателей комитета. Ну и, возможно, первые голосования будут достаточно знаковыми, например, те которых долго ждали. По словам эксперта, могут попробовать в очередной раз отменить депутатскую неприкосновенность или какие-то другие голосования, которые работают на публику.

При этом депутатская неприкосновенность существует во всех парламентах европейских стран, она существует и в самом Европарламенте, и на сегодня 15% депутатов от партии "Слуга народа" выступают против ее отмены, добавил он. Проблема украинской депутатской неприкосновенности в том, что ею злоупотребляют и она неправильно урегулирована законодательством.

Эксперт отметил, что неприкосновенность можно не отменять, а просто упростить процедуру ее снятия с конкретных депутатов в случае выявления нарушений и злоупотреблений. Также он посоветовал сузить сферу применения депутатской неприкосновенности, и применять ее исключительно к политической деятельности. Он добавил, что из-за монобольшинства этот парламент будет слабо на что-то влиять, поскольку все решения, по мнению эксперта будут приниматься за его пределами.

По вопросу о новом премьер-министре Сергей Таран считает, что это будет лицо, наиболее приближенное к президенту, кандидат, которому больше всего доверяют, который будет зависимым от Офиса президента и будет наиболее лояльным к Зеленскому. Об этом, по словам эксперта, свидетельствовали предыдущие назначения Зеленского. По его мнению, это может быть Руслан Гончарук.

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