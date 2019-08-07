Все безопасно и надежно: инженер о новых небоскребах

Инженер-проектировщик Дмитрий Макогон прокомментировал новые правила по проектированию помещений для предприятий торговли, которые вступили в силу с 1 августа 2019 года.

Согласно этим правилам, снято ограничение по высоте торговых залов, проектируемых в супермаркетах, рынках и других предприятиях торговли. Ранее существовали строгие требования к этажности и высоте торгового зала, которая не должна была превышать 4,8 метра. По словам эксперта, предыдущая регуляция по ограничению высоты была бессмысленной, так как большая высота торгового зала проекта напрямую влияет на его стоимость. То есть, чем выше потолок, тем дороже будет помещение. Кроме того, Макогон отметил, что чем выше потолок, тем более мощное оборудование нужно, чтобы качественно вентилировать помещение, что также удорожает такой проект.

Эксперт прокомментировал и тот факт, что в столице строятся высотки с нарушением многих норм ГАСИ, начиная от высоты зданий и заканчивая минимально допустимым расстоянием между ними. Согласно новому закону, допускается возведение зданий, высота которых не превышает 150 метров. Макогон отметил, что заявления об опасности таких строений являются надуманными, ведь сегодня все высотные конструкции строятся с дополнительным запасом прочности. По поводу пожарной безопасности эксперт отметил, что новые здания возведены по современным нормам и значительно безопаснее старых низких домов. Это касается как проблеммы отвода дыма из помещений во время пожара, так и систем пожаротушения, которые устанавливаются внутри новых помещений.

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