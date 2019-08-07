На выборах президента 2024 украинцы будут голосовать смартфонами

Эксперт по кибербезопасности Сергей Прокопенко прокомментировал заявления представителей партии "Слуга народа" о том, что выборы президента 2024 пройдут онлайн.

Об онлайн-выборах президента Украины 2024 года заявлял советник президента Михаил Федоров. Он рассказал, что для проекта "The Vote" планируют принять технологию Smart-ID с использованием электронной подписи на смартфоне. Часть ключа будет храниться в облаке, часть на смартфоне в приложении. Федоров заявил, что проголосовать онлайн точно можно будет на следующих президентских выборах в Украине в 2024 году, а возможно уже и на местных выборах 2020 года.

Сергей Прокопенко отметил, что для введения такого проекта существуют проблемы на различных уровнях, и одна из них - это проблема с ментальностью украинцев. Большинство украинцев, по мнению эксперта, сегодня не понимают, что их смартфон становится их паспортом. Многие наши граждане еще не получили ID-карту вместо бумажного паспорта, а здесь речь идет об использовании смартфона в качестве паспорта, добавил он. Эксперт также обратил внимание на большое количество сложных вирусов для смартфонов, которые также смогут стать препятствием для введения такой системы.

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