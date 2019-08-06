Почасовая подача воды или повышение тарифов на 20% уже в этом месяце

Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий прокомментировала возможный переход на почасовую подачу воды.

Она заявила, что с изменением рынка электроэнергии в июле состоялась беспрецедентная ситуация - одноразовое повышение цен на 25%, в то же время этот тариф не был пересмотрен регулятором соответствующим образом. Эксперт отметила, что она уже обращалась в СБУ, к президенту и другим госструктурам с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

Она предлагает два варианта для решения проблемы убыточности водоканалов: либо поднять цены для потребителей на 20%, либо установить фиксированную цену на электроэнергию для водоканалов.

Именно второй вариант Бабий считает оптимальным. По ее словам, еще в мае национальная комиссия установила тариф на передачу для Укрэнерго с рентабельностью 600%. Именно поэтому теперь должен вырасти и тариф на воду. Бабий утверждает, что на данный момент реакцию государственных учреждений по этому вопросу она может расценить исключительно как "бездействие".

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