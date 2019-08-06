Зеленский едет в Турцию: эксперт рассказал о цели визита

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с официальным визитом в Турции, где встретится с президентом этой страны и вселенским патриархом Варфоломеем.

Также у президента Украины запланированы встречи с представителями украинской и крымско-татарской общин. Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк заявил, что Турция является стратегическим партнером Украины, поэтому он оценивает этот визит как плановый стратегический. Такой статус партнерства был зафиксирован еще во времена президентства Порошенко и этот визит, по мнению эксперта, должен подтвердить предварительные договоренности. Он ожидает коррекцию тактических действий в сфере торговой, экономической и, возможно, социальной политики.

Семенюк отметил, что президент Турции может также существенно упростить процедуру освобождения политических заключенных Кремля. Он напомнил, что Эрдоган уже помогал в переговорах относительно политических заключенных, и именно благодаря его усилиям в 2016 году из московского плена были освобождены двое крымскотатарских заключенных.

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