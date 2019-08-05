У человечества осталось 1,5 года: прогноз эколога после пожаров в Сибири

Климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики Светлана Бойченко прокомментировала ситуацию с пожарами в России и дала прогнозы по изменению климата на планете.

Ситуация с пожарами в РФ вышла из под контроля и существуют подозрения, что в российских СМИ приуменьшают масштабы трагедии. Так, мировые СМИ пишут о 7 млн. гектаров, на которые распространился пожар, а российские СМИ говорят всего о 3 млн. По мнению эколога есть две причины возникновении пожара в Сибири: это природный и антропогенный факторы. Бойченко отметила, что сейчас крайне важно не дать огню распространиться дальше. Эксперт отметила, что пока РФ не признает проблему с пожарами как стихийное бедствие и не обратится с просьбой о помощи в другие страны, то ситуация может измениться, только если тушению пожаров поможет климат.

Бойченко добавила, что Европе повезло, ведь ветры из Сибири могли двигаться не в направлении Канады и США, которые уже страдают от черного ядовитого дыма, а в направлении западных соседей РФ. Она также не исключает, что погода может измениться, и ветры принесут черный дым, или даже черные осадки, на территорию Украины.

Эксперт заявила, что у человечества осталось около полутора лет, на то чтобы обратить внимание на проблемы с климатом. По истечение этого срока, по ее словам, экологические проблемы станут необратимыми.

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