Ужалила медуза: что делать

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и аллерголог Олег Назар посоветовал, как вести себя в случае, если ужалила медуза.

Эксперт отметил, что если человек склонен к аллергиям, особенно к крапивнице, то после контакта с медузой может возникнуть осложнение. Врач добавил, что при таком контакте возможно развитие или самой крапивницы, или контактного дерматита, или даже снижение артериального давления, вплоть до развития токсикологических реакций.

Доктор Назар подчеркнул, что опасность касается как мертвых, так и живых медуз. У них есть так называемые стрекательные клетки, которые вызывают раздражения и аллергические реакции. добавил он. Поэтому угроза, как правило, не смертельная, но есть.

Если контакт происходит на уровне шеи или лица, то, по словам Назара, может сформировать отек. Алергикам врач не рекомендует заходить в воду они заметили наличие медуз в воде. Если же человек склонен к аллергии и не знает, будет ли контакт с жалящими существами или нет – то врач порекомендовал заранее принять таблетку любого противоаллергенного препарата. Ну и если такой контакт все-таки произошел, то стандартная помощь в сложных случаях – освободить дыхательные пути и ввести либо раствор адреналина, либо раствор дексаметазона.

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