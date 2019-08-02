Сильные магнитные бури в августе: как отреагирует наше тело

Врач-невропатолог Юлия Ивченко дала оценку влияния магнитных бурь на самочувствие человека.

По сообщениям лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН в августе территорию Украины накроют магнитные бури. Во время геомагнитных колебаний у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

По словам эксперта магнитные бури – это дополнительные магнитные колебания. Такие колебания в нашей жизни случаются постоянно, например, от воздействия различных бытовых приборов. Ивченко отметила что абсолютно здоровый человек к подобным магнитным колебаниям должен адаптироваться легче. Если же в организме есть какие-то отклонения – заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата – то тело может неприятно реагировать на эти колебания.

Эксперт отметила, что частые проявления таких реакций - это головная боль, стрессы, нервозность, слабость, чувство переутомления и недомогания.

В нашей крови много железа, которое активно реагирует на солнечную активность, поэтому чувствительные к магнитным колебания люди, по словам Ивченко, – те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Например, у кого пониженное или повышенное давление. Кровь во время магнитных бурь медленнее движется, поэтому возникают головные боли и спазмы, пояснила эксперт.

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