Как защититься от мошенников в сфере туризма: советы эксперта

Владелец туристической фирмы Иван Ильченко дал советы о том, как туристам не "попасть на крючок" мошенников.

За последние несколько лет от некачественной работы туристических операторов в Украине пострадало более 50 тыс. человек. Часть из них заплатила деньги за пакетные туры, но в путешествия так и не отправилась. По сообщениям столичной прокуратуры несколько дней назад в Киеве закрыли подобную фирму-мошенника, которая продала фальшивых туристических путевок на сумму более 4 млн грн.

Эксперт отметил, что, в первую очередь, нужно разделять туристические компании на агентства и операторов. С туроператорами, по словам Ильченко, ситуация более понятна, потому что их меньше. Туристических агентств больше и соответственно мошенников среди них, по словам эксперта, также больше. Основной причиной "успеха" мошенников Ильченко назвал желание туристов сэкономить и купить самые дешевые путевки.

Таким туристам он посоветовал отслеживать среднюю цену на соответствующие туры и следить за тем, чтобы предложение подозрительного агентства не отличалось от средней рыночной цены в несколько раз.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!