Допрос судей в ГПУ: прогнозы эксперта

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко прокомментировал допрос судей окружного административного суда, который запланирован в генеральной прокуратуре Украины.

Эксперт отметил, что это дело уже имеет широкую огласку в СМИ. Он добавил, что по первой повестке судьи еще могли не появиться, но по второй они обязаны явиться на допрос. Бондаренко отметил, что судьи сейчас вызываются в статусе свидетелей, поскольку подозрение, по его словам, подготовили, но оно еще не подписано. Тем не менее, эксперт предполагает, что следствие будут затягивать. Дать какие-то более значимые прогнозы эксперту пока сложно, ведь пока не выдвинуто подозрение, не до конца понятно, в каком направлении будет двигаться это дело.

Эксперт отметил, что судьи окружного административного суда, которых сейчас вызывают на допрос, являются достаточно влиятельными лицами в судебной системе Украины, поэтому сейчас достаточно сложно предсказать их судьбу и ход этого следствия.

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