Органические продукты будут сертифицировать: новый закон

Исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов прокомментировал новый закон об органическом производстве.

2 августа вступает в силу закон Украины об органическом производстве. В соответствии с ним наблюдать за соблюдением норм закона будет Госпродпотребслужба. Законом также предусмотрены штрафные санкции, которые привязаны к уровню минимальной заработной платы, то есть штрафы будут расти вместе с ростом зарплат в Украине. В 2019 году взыскания составят от 12 тыс. грн до 100 тыс. грн в соответствии с серьезностью нарушения.

Эксперт скептически оценил тот факт, что в обязанности Госпродпотребслужбы добавилось еще и наблюдение за органическим производством, поскольку по его мнению, эта служба пока не слишком качественно выполняет и другие свои обязанности. Несмиянов отметил, что подобный закон уже существовал с 2013 года, однако сейчас его несколько усовершенствовали. Изменения коснулись, например, добавления слова "био", "органик" или "органический" к названию продукции. Теперь это запрещено без соответствующего сертификата.

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