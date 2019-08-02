Россия не сможет покупать современное оружие: новые санкции США

Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков прокомментировал введение второго пакета санкций США против РФ по делу отравления Скрипалей

Эксперт отметил, что было много вопросов, почему этот пакет санкций не был введен раньше, ведь он должен был быть введен еще в ноябре прошлого года. Он отметил, что эта тема периодически поднимается конгрессменами, особенно оппозиционной демократической партией. Они в очередной раз обращались в администрацию Трампа, в Белый дом, были обеспокоены, что санкции до сих пор не введены. То есть, по словам эксперта, фактически можно сказать, что демократы периодически заостряли внимание на этом вопросе, из-за чего второй пакет и был принят.

По словам эксперта, новый пакет санкций будет иметь скорее долгосрочный эффект. Особенно это касается пакета, который был принят в конце августа прошлого года, потому что он ограничивает возможность РФ получать новые технологии в военной сфере. А сейчас у россиян основная проблема - создание нового поколения вооружения. Сегодня РФ использует технологии СССР 80-х годов или начала 2000-х годов.

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