Металлолом или транспортер для Европы: что ждет украинскую ГТС

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о возможном прекращении поставок российского газа через украинскую ГТС.

Коболев также отмечал, что после окончания строительства "Северного потока 2" украинскую газотранспортную систему можно будет использовать для транспортировки газа между европейскими странами. Эксперт прокомментировал эти заявления, отметив, что Украина имеет уникальные возможности для хранения газа на границе с Европой. По его мнению, подобных возможностей нет ни в одной другой стране. Надеин сравнил украинскую ГТС со складами для товаров, и, по его словам, для Европы это будет очень удобная логистика.

Он также добавил, что о нынешних заработках от транспортировки российского газа в размере около 3 млрд долларов речь не будет идти, но здесь главное что ГТС не будет убыточной и не превратится в металлолом.

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