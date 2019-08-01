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Рекордно низкие рыночные цены на газ в Европе: что ждет Украину

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Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин прокомментировал снижение цены на газ для промышленных потребителей на 7,5%.

Он отметил, что сегодня конъюнктура европейского рынка газа является очень привлекательной для промышленности. По словам эксперта, цены рекордно упали. Эксперт отметил, что в Европе цена на газ формируется согласно общепринятой рыночной практике: спрос и предложение. Украина, по его словам, за последние несколько лет сделала очень много для создания свободного рынка газа и эти шаги сегодня позволяют покупать газ дешевле. На данный момент около ста трейдеров могут покупать газ в Европе по любым ценам, актуальным на момент закупки, поэтому предсказать, какая будет цена на газ через несколько месяцев невозможно, поскольку, по словам Надеина, сегодня цену на газ формирует рынок.

Надеин также заявил, что активные закачки российского газа по невыгодным условиям могут свидетельствовать о возможности прекращения транзита с 1 января 2020 года.

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