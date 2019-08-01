Наши ребята могут начать стрелять в ответ: прогноз эксперта

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал заявления о возможном разминировании в Станице Луганской.

Он заявил, что не может подтвердить, что этот процесс уже начался. По мнению эксперта, дело в том, что режим тишины уже давно не соблюдается. Только сегодня, по словам Туки, было зафиксировано более 30 обстрелов. Что касается участка, предусмотренного зоной разграничения - там действительно соблюдают режим тишины, подтвердил эксперт. Что же касается непосредственно разминирования - этот процесс, по словам Туки, неоднозначный и достаточно сложный. На сегодняшний день, на сколько ему известно, дело исключительно в политических договоренностях, за которыми стоит ряд конкретных шагов, которые должны быть сделаны.

Если же говорить о всей линии разграничения, то эксперт высказал предположение, что терпение наших защитников скоро может лопнуть и они начнут стрелять в ответ.

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