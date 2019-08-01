Свитолина победила россиянку Касаткину: новости спорта

Украинка Элина Свитолина обыграла российскую теннисистку Касаткину во втором круге турнира серии WTA Premier в американском Сан-Хосе.

В начале игры Свитолина потеряла свою подачу, однако далее украинка собралась и за весь матч отдала сопернице всего четыре гейма. Напомним, что это уже пятая победа Свитолиной над Касаткиной. Она выиграла все пять матчей и ни разу не проиграла. В следующем круге соперницей Свитолиной станет представительница Греции Мария Саккари. Украинка уже встречалась с ней в третьем круге Wimbeldon, победив ее в трех сетах.

Напомним, что призовой фонд турнира Mubadala Silicon Valley Classic составляет 876 тисяч доларов. Для Свитолиной этот турнир будет первым в серии турниров перед последним в этом сезоне US Open.

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