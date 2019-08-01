Венгрия пропустила российское оружие: эксперт прогнозирует последствия

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал скандальную ситуацию с транспортировкой российскоого оружия через воздушное пространство Венгрии.

Эксперт заявил, что последствия для Венгрии будут минимальными, поскольку перед пересечением венгерского воздушного пространства российский самолет пересек польскую и словацкую территорию. Правительство Венгрии, по его мнению, абсолютно правильно заявляет, что они не обязаны задерживать российский самолет, если тот уже пересек воздушное пространство других государств, которые также являются членами Европейского Союза. Мусиенко напомнил, что ранее Румыния запретила подобный транзит, а вообще Украина запретила транзит российской авиации еще в 2015 году, следовательно, кроме как через территорию Белоруссии, Польши, Словакии и Венгрии в Сербию этот самолет иначе попасть не смог бы. Именно поэтому, он советует обращаться с подобными вопросами не только к венгерским, а также и к нашим польским коллегам.

Мусиенко напомнил, что с одной стороны, Польша транслирует поддержку Украины и противодействие российской агрессии, а с другой - пропускает через свое воздушное пространство самолет, который транспортирует запрещенное российское оружие.

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