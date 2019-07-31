Ремонт моста в Станице Луганской: можно ли доверять договоренностям

Экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз прокомментировал переговоры относительно ремонта моста в Станице Луганской.

Он отметил, что уже неоднократно поднимался вопрос открытия пропускного пункта вблизи населенного пункта Золотое, а для этого необходимо развести войска. Эксперт выразил опасение, что при разведении войск может произойти несоблюдение договоренностей, и отойти со своих позиций могут только украинские войска. Он напомнил, что в 2016 году, когда возникла подобная ситуация, руководствуясь Минскими соглашениями, Украина отвела свои войска и полностью потеряла контроль над этим мостом. Гарбуз заявил, что всего за одну ночь боевики закрепились на позициях, которые освободили ВСУ.

На основе этого негативного опыта Гарбуз негативно оценивает новые договоренности по разведению войск.

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