Медицинская реформа: чего ожидать в ближайшее время

Менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова прокомментировала, как проходят медицинские реформы в Украине.

Эксперт отметила, что очень важно, какой курс возьмет новый глава или руководительница Министерства здравоохранения. От этого, по ее мнению, зависит и состав команды обновленного министерства. Бубенчикова напомнила, что уже неоднократно звучали заявления о том, что новое правительство возьмет курс на страховую медицину. Она добавила, что страховая медицина не является "статическим" понятием, и есть несколько ее разновидностей и моделей. Бубенчикова заявила, что для нее самой остается вопрос, чем те реформы, которые внедряют сейчас и запланированы на следующий год, хуже или лучше того, что хотят ввести в команде президента.

Бубенчикова добавила, что уже почти полгода Министерство здравоохранения коммуницирует вопрос о предоставлении специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи. Она отметила, что по направлению семейного врача планируется предоставление бесплатного пакета на услуги специализированных врачей.

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