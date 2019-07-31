Расследование убийства Кати Гандзюк: виновные могут избежать наказания

Председатель правления ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак прокомментировал ход расследования убийства Кати Гандзюк.

Он заявил, что есть вероятность, что лица, фигурирующие в следствии, могут избежать наказания. По его словам, генеральная прокуратура делает вид, что все нормально, хотя, по мнению Чумака, они сначала должны были подать ходатайство следственному судье, продлить сроки досудебного расследования, а затем приостанавливать расследование и заявлять, что они объявили Левина в международный розыск и пытаются сделать все возможное для его экстрадиции.

Чумак также добавил, что отцом Екатерины Гандзюк называлось еще две фамилии, которые не фигурируют в деле - это ексгубернатор Херсонской области Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рыщук. Но, по словам эксперта, кроме обысков, которые в июне проводились СБУ, не было сделано ничего, и эти лица пока не фигурируют как заказчики убийства Кати Гандзюк. Более того, Евгений Рыщук баллотировался как мажоритарщик по региональному округу, добавил Чумак.

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