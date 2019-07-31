Нападения на общественных активистов продолжаются: эксперт назвала цифры

Глава центра прав человека "Смена" Татьяна Печончик подтвердила, что после огласки дела Екатерины Гандзюк количество нападений на активистов уменьшилось.

По ее словам, пик нападений на активистов пришелся на 2017-2018 годы. Тогда ее организация зафиксировала около 200 нападений, то есть около 100 нападений в год. В списке Екатерины Гандзюк было 55 нападений, но это были более жесткие нападения, добавила Печончик. Она объяснила, что ее организация фиксировала не только нападения на людей, но и на их имущество, когда поджигали гаражи, взламывали квартиры и т.п. Печончик заявила, что с начала 2019 было зафиксировано около 20 нападений на активистов, то есть, по ее словам, количество нападений уменьшилось.

Печончик добавила, что в этом году нападения на общественных активистов фиксируются в основном в Одессе, Киеве, Киевской области и Ирпене.

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