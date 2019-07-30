Торговля людьми: сколько стоят украинцы

Директор общественной компании "А 21 Украина" Юлия Саченко заявила, что торговля людьми является одним из самых растущих транснациональных преступлений в мире.

От торговли людьми в Украине с 1991 до 2017 года пострадали более 230 тысяч человек, и это только известные факты подобных преступлений. Торговля людьми является одним из трех наиболее прибыльных бизнесов в мире, заявила эксперт. Именно поэтому этот бизнес продолжает быстро расти, добавила она. По словам Саченко, ни одна страна не может искоренить эту проблему самостоятельно, так как все страны, так или иначе, вовлечены в процесс: одни из них являются поставщиками товара, а другие - странами назначения или транзита. Украина, по мнению директора, на данный момент выступает во всех трех "ипостасях", ведь она является и страной поставщиком (из Украины вывозят людей), а также она является и страной назначения, и страной для транзита.

Это, по словам Саченко, говорит о том, что гражданин Украины может попасть в рабство даже в пределах своего государства.

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