Меньше министерств: последствия сокращений

Народный депутат Украины Вадим Денисенко пояснил, что изменит сокращение количества министров в Украине.

Ранее секретарь СНБО Олександр Данилюк заявил, что необходимо сократить количество министерств, объединив некоторые из них, а также сократить количество заместителей министров. По мнению Денисенко, количество вице-премьеров в Украине действительно раздуто. Он заявил, что в Германии и в РФ сегодня работает модель, где объединены Министерство труда и социальной политики и Министерство здравоохранения. Эксперт также отметил, что в реальности, при объединении этих министерств в одно, в нем сосредоточится около трети всего бюджета. По мнению Денисенко, в Украине такая модель может привести к злоупотреблениям и крупным коррупционным схемам.

Он также заявил, что выступает против объединения Министерства финансов и Министерства экономики, поскольку Министерство экономики отвечает исключительно за стратегическую разработку экономического курса государства, за понимание того, куда движется страна.

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