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Выборы в США: как вмешивается Россия

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Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская дала оценку попыткам вмешательства РФ в выборы в США.

В ходе внутреннего расследования США не нашли доказательств, которые связывают избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа с россиянами, однако спецпрокурор США Роберт Мюллер заявляет, что Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в США. Осмоловская отметила, что такие заявления могут быть связаны с запросами на увеличение бюджета на разработку и внедрение новых технологий информационной защиты. Она также добавила, что не видит причин, для чего Российской Федерации это делать. По мнению Осмоловской, на сегодняшний день сложно сказать, кто из двух кандидатов на пост президента США Трамп или Байден выгоден РФ.

Эксперт добавила, что теоретически с помощью кибератак РФ может потопить рейтинг Байдена, что может быть выгодным Трампу, однако, по ее мнению, в свете всех предыдущих скандалов Трампу значительно выгоднее не допустить такой возможности.

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Юлия Осмоловская
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