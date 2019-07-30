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Торговля между США и Китаем: война или мир

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Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская прокомментировала предстоящую встреча представителей двух сверхдержав.

Противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира нанесло удар по всей мировой экономике. Из-за роста напряженности между двумя сверхдержавами многие инвесторы перенесли производство с территории Китая в другие страны, заявила эксперт. Она добавила, что сам факт встречи двух сторон нельзя считать началом переговоров по примирению. Осмоловская отметила, что оба государства страдают от взаимных санкций. Так США, по словам эксперта, ввели ограничения на импорт, что покрывает более 200 млрд долларов китайских товаров, а также угрожали ввести дополнительные санкции на группу товаров, которая исчисляется в 300 млрд долларов.

По мнению Осмоловской, сейчас речь идет в первую очередь о том, чтобы США не вводили новые санкции.

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Юлия Осмоловская
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