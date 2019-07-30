Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Появится государственный русскоязычный канал: комментарии эксперта

162 Читать материал на украинском

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко прокомментировал создание в Украине государственного русскоязычного канала.

Биденко заявил, что создание такого канала не противоречит закону о языке, согласно которому все вещание должно проводиться исключительно на государственном (украинском) языке, поскольку в данном законе есть исключение. Исключение касается государственного иновещания, добавил эксперт. Он пояснил, что даже сегодня существует государственный канал иновещания UA:TV, часть вещания которого является русскоязычной. Согласно закону о государственном иновещании 50% эфира соответствующего канала должна вестись на английском языке, а остальные 50% другими языками. Идея создания такого канала состояла в том, чтобы создать несколько типов речи для различной аудитории. Русский язык в эфире канала ориентирован в первую очередь на Крым и на восток Украины.

Эксперт отметил, что создание государственного русскоязычного канала является продолжением этой стратегии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Артем Биденко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости