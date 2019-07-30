Появится государственный русскоязычный канал: комментарии эксперта

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко прокомментировал создание в Украине государственного русскоязычного канала.

Биденко заявил, что создание такого канала не противоречит закону о языке, согласно которому все вещание должно проводиться исключительно на государственном (украинском) языке, поскольку в данном законе есть исключение. Исключение касается государственного иновещания, добавил эксперт. Он пояснил, что даже сегодня существует государственный канал иновещания UA:TV, часть вещания которого является русскоязычной. Согласно закону о государственном иновещании 50% эфира соответствующего канала должна вестись на английском языке, а остальные 50% другими языками. Идея создания такого канала состояла в том, чтобы создать несколько типов речи для различной аудитории. Русский язык в эфире канала ориентирован в первую очередь на Крым и на восток Украины.

Эксперт отметил, что создание государственного русскоязычного канала является продолжением этой стратегии.

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