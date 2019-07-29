Улицы городов будет патрулировать Нацгвардия: комментарии эксперта

Улицы городов будет патрулировать Нацгвардия: комментарии эксперта126 Читать материал на украинском
Советник Министра внутренних дел Украины Иван Варченко прокомментировал новость о том, что отныне улицы всех городов Украины будет патрулировать Нацгвардия.
Варченко сообщил, что речь идет о более полном вовлечении Нацгвардии для выполнения функций, возложенных на нее законом о Национальной гвардии Украины. Сейчас, по его словам, практически весь состав Нацгвардии сможет присоединиться к службе общественного порядка на наших улицах. Эксперт добавил, что это не новый формат, Нацгвадия постоянно дежурит, патрулируя улицы, но до сих пор она дежурила на улицах совместно с представителями Национальной полиции. Варченко отметил, что в данном случае речь идет исключительно о более эффективном формате использования ресурсов.
Он добавил, что не видит никаких предпосылок для введения комендантского часа.
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