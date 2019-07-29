''Динамо'' выиграло Суперкубок у ''Шахтера'': комментарии эксперта

Спортивный обозреватель Артем Франков прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.

Франков отметил, что, учитывая последние, события победа динамовцев абсолютно закономерна, ведь киевляне были подготовлены лучше. Он высказал предположение, что в следующем еврокубковом матче динамовцам будет проще, поскольку их следующие соперники - "Брюгге" сейчас выглядят слабее "Шахтера". Чемпионы Украины всегда были сильнее второй команды Бельгии, заявил он.

Франков также добавил, что матч с "Брюгге", как и последующие матчи в чемпионате Украины, для обеих команд значительно важнее Суперкубока, ведь при условии, что "Динамо" начнет терять очки во внутреннем чемпионате, все очень быстро забудут о победе в Суперкубке. .

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