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Гепатит - как не заболеть: советы врача

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Семейный врач Владислав Ващенко посоветовал как не заболеть гепатитом.

Почти полтора миллиона человек болеют гепатитом в Украине. Эта болезнь протекает почти бессимптомно и редко имеет резкую выраженную форму. Врач отметил, что самой большой проблемой является отсутствие профилактики в Украине, поэтому больные часто обращаются уже в очень плохом состоянии, когда симптомы проявляются выражено. По словам Ващенко, сегодня есть возможность сдать анализы на наличие гепатита у своего семейного врача. Он добавил, что такая процедура не является затратной, но поможет точно определить, присутствует ли болезнь в организме. В зоне риска, по словам эксперта, находятся все, кто посещал, например, маникюрные салоны или стоматологов.

Помочь защитить себя и детей, по словам Ващенко, помогают вакцины.

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