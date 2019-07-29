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Оккупанты обстреляли КПВВ ''Марьинка'': комментарий эксперта

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко дал оценку обстрелам КПВВ "Марьинка", которые совершили оккупационные войска.

Демченко отметил, что подобные действия можно охарактеризовать исключительно как провокации со стороны российских наемников на линии разграничения. Он добавил, что в данном случае речь идет о позициях пограничников: это дорожные коридоры, контрольные пункты въезда-выезда. Вчера, по словам эксперта, один такой обстрел зафиксировали на дорожном коридоре Донецк-Курахово. После полуночи пограничники, осуществлявшие охрану и оборону контрольного пункта въезда-выезда, слышали выстрелы из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Как выяснилось позднее, одна из пуль попала в модульное помещение. В нем несут службу пограничники, когда КПВВ функционирует.

Эксперт также добавил, что ночью оккупанты ведут огонь по позициям украинских защитников, и уже неоднократно именно дорожные коридоры попадали в поле их обстрела.

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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Если у Украины столько разнообразных "экспертов" почему она воюет и сидит в долгах? Может это не эксперты, а простые пиздаболы?
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