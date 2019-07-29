Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Какие партии будет финансировать государство: оценка эксперта

42 Читать материал на украинском

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк дал оценку, необходимо ли государственное финансирование политических партий.

Москалюк отметил, что практика, когда государство финансирует политические партии распространена в странах Восточной Европы. Однако, по мнению эксперта, следует учитывать, что некоторые политические партии являются проектами, и в подобном законе он советует выставлять меры предосторожности: например, что политическая партия участвовала в выборах не менее двух раз, или набрала не менее двух процентов. По словам эксперта, на сегодняшний день членские взносы могут покрывать около 20-25% от бюджета партии, что является очень незначительной цифрой. Он добавил, что существуют также пожертвования, которые предусмотрены законодательством, но здесь, по словам Москалюка, существуют риски олигархического влияния.

И именно чтобы исключить подобные воздействия, по мнению экспрета, государственное финансирование и должно проводиться.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Александр Москалюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости