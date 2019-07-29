Какие партии будет финансировать государство: оценка эксперта

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк дал оценку, необходимо ли государственное финансирование политических партий.

Москалюк отметил, что практика, когда государство финансирует политические партии распространена в странах Восточной Европы. Однако, по мнению эксперта, следует учитывать, что некоторые политические партии являются проектами, и в подобном законе он советует выставлять меры предосторожности: например, что политическая партия участвовала в выборах не менее двух раз, или набрала не менее двух процентов. По словам эксперта, на сегодняшний день членские взносы могут покрывать около 20-25% от бюджета партии, что является очень незначительной цифрой. Он добавил, что существуют также пожертвования, которые предусмотрены законодательством, но здесь, по словам Москалюка, существуют риски олигархического влияния.

И именно чтобы исключить подобные воздействия, по мнению экспрета, государственное финансирование и должно проводиться.

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