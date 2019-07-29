Уменьшение полномочий Кличко противоречит децентрализации: эксперт о новых реформах

Директор аналитического-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал изменения административного устройства, которые хочет внедрить партия "Слуга народа".

Сергиенко отметил, что подобное нововведение является логическим продолжением реформ децентрализации, ведь после образования около 1000 объединенных территориальных общин исчезла необходимость в таком количестве районов. Он отметил, что укрупнение районов является очень актуальным вопросом, и соответствующие проекты законов были представлены уже в восьмом созыве. Создание префектур, по словам Сергиенко, также является продолжением реформы децентрализации, когда усиливается роль областных и районных советов, которым будет предоставлено право образовывать собственные исполнительные органы, а государственные администрации, которые теперь названы "префектурами", будут заниматься исключительно проведением государственной политики и контролем законности.

Сергиенко также отметил, что, по его мнению, подобные действия противоречат процессам, связанным с уменьшением полномочий законно избранного мэра Киева Виталия Кличко, ведь, по замыслу законодателей подобные реформы должны усиливать местное самоуправление.

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