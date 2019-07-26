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''Продукты-убийцы'': диетолог рассказала, что не стоит есть летом

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Диетолог Анна Галицына рассказала, какие продукты наиболее влияют на состояние нашего здоровья.

Она посоветовала исключить из рациона все жирное, острое, жареное, копченое, соленое и алкоголь. По ее словам любое жареное масло само по себе уже является канцерогеном, который негативно влияет на состояние здоровья человека. Если же вы употребляете любое масло первого отжима в чистом виде, то, по словам диетолога, это пойдет вам только на пользу. Но стоит следить за количеством масла, ведь это очень жирный продукт, добавила эксперт. Также она отметила, что важно следить за тем, какие продукты можно между собой сочетать, а какие нельзя.

Кроме того эксперт дала несколько советов относительно полезных продуктов питания во время пляжного сезона.

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